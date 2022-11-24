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    Временный мораторий на проверку бизнеса вводят в Кыргызстане

    24 Ноября 2022, 20:05

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 1 января по 31 декабря 2023 года вводится временный запрет на проведение проверок предпринимателей. Соответствующий указ подписал Президент КР Садыр Жапаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

    Согласно документу, временный мораторий на проведение проверок коснется субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, а также коммерческих банков КР, с целью создания благоприятных условий для развития частного предпринимательства, улучшения инвестиционного климата, оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства и обеспечения их правовой защиты.

    За необоснованные, дублирующие или незаконные проверки с использованием своих служебных полномочий из корыстных или личных побуждений, к должностным лицам, инициировавшим их, будет применяться дисциплинарная ответственность, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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