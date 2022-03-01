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    Временное ограничение движения для большегрузов введено в Казахстане

    1 Марта 2022, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период было введено ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн на дорогах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Таким образом, ограничение движения 1 марта по 1 апреля введено на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей.

    Также с 23 марта по 1 мая — в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт Паводок Дороги
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