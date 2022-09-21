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    Времени на подготовку достаточно – эксперт о предстоящих президентских выборах

    21 Сентября 2022, 18:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 сентября у граждан, политиков, активистов, решивших выдвинуть свою кандидатуру на выборах было достаточно времени подготовиться. Таким мнением поделился аналитик-менеджер управления анализа и методического обеспечения НАО «КИОР» Бауыржан Серикбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем Послании народу Казахстана Глава государства сообщил о том, что этой осенью пройдут внеочередные президентские выборы, а в первом полугодии следующего года состоятся парламентские выборы. С 1 сентября у граждан, политиков, активистов была возможность полностью обсудить этот процесс, начать подготовку. На мой взгляд, были созданы все условия для подготовки активистам, выдвигающим свою кандидатуру. Выборы пройдут 20 ноября. Впереди еще около двух месяцев. Значит, времени на подготовку достаточно», - считает анатилик-менеджер Казахстанского института общественного развития.

    Спикер также добавил, что партии уже сейчас могут приступить к полноценной подготовке к предстоящим парламентским выборам. Времени достаточно, отметил Бауыржан Серикбаев.

    Ранее сообщалось, что внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.


    Фото: facebook.com/bauyrzhan.serikbayev

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Политические реформы Политика Президентские выборы - 2022
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