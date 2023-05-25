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    Врачи столичного Медцентра приняли более 150 жителей Атырауской области

    25 Мая 2023, 04:07

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области проходят Дни Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан. В регион прибыла группа специалистов из Астаны, которые обмениваются с местными медиками опытом, современными методами лечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первый день рабочей поездки в Атырауской областной больнице с участием столичных специалистов было проведено 16 сложных операций. Для местных врачей в двух областных больницах, онкологическом диспансере и в городском родильном доме были прочитаны лекции о современных методах лечения и диагностики.
    «Квалифицированные специалисты из столицы также провели прием жителей нашего региона, проконсультировали их. Провели мастер-классы для наших врачей. Надеемся, что и в дальнейшем такая практика будет продолжена», - сказал руководитель Атырауской областной больницы Ерол Имангалиев.
    Всего за день более 150 жителей области побывали на приеме у нейрохирургов Даулета Суйембетова и Мынжылкы Бердыхходжаева, травматолога Сакена Мулдагалиева, аллерголога Ботагоз Давлетовой и пульмонолога Мадины Есенгельдиновой.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Здравоохранение Врачи Медицина
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