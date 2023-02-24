Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Врачи рассказали о состоянии двоих пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЗКО

    24 Февраля 2023, 13:27

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области врачи рассказали о состоянии двух человек, пострадавших при жесткой посадке вертолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил заведующих приемным отделением Уральской городской многопрофильной больницы Еркин Акбалин, вчера в 19:45 часов, после жесткой посадки вертолета два человека были доставлены каретой «скорой помощи».

    «После поступления в больницу была оказана медицинская помощь с участием нейрохирурга, хирурга, реаниматолога, травматологов. Были сделаны рентгеновские снимки головы, грудной клетки, проведено УЗИ внутренних органов. То есть, проведены все проверки. Оба при поступлении находились в сознании, общее состояние среднее, на все вопросы отвечали. Они госпитализированы в нейрохирургическое отделение. У обоих закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга. У одного посинели нижняя и верхняя губа. Необходимости в операции нет. Сейчас они получают лечение, пять-шесть дней будут под наблюдением врачей», - сказал Е. Акбалин.

    По словам одного из пострадавших, ведущего инженера «Казавиаспаса» Сергея Щеглова, их состояние хорошее. Специалист работает в этой отрасли с 1981 года.

    «Если раньше мы спасали людей, то теперь сами оказались в таком положении. Выражаю благодарность спасателям, врачам, всем. Я сидел в задней части вертолета. Летели около трех часов, все было хорошо. Вертолет выпущен недавно, пролетал всего 250 часов. Мы не поняли, что случилось», - сказал С. Щеглов.

    Ранее сообщалось, что двое пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЗКО госпитализированы. Официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов рассказал о состоянии двух человек, получивших травмы в результате крушения вертолета в ЗКО.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Происшествия Здравоохранение Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске