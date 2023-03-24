Врачи, педагоги, аграрии, спортсмены - кто вошел в маслихат города Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Результаты выборов депутатов Таразского городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, озвучили в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Таразской городской избирательной комиссии, в день голосования в списки избирателей было включено 255 430 граждан. В голосовании приняли участие 50,17% избирателей, из них по открепительным удостоверениям воспользовались своим избирательным правом 16 человек, вне помещений для голосования проголосовали 737.

Общее число кандидатов в депутаты Таразского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам составило 82.

По итогам выборов депутатами Таразского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу №1 – Джуманкулов Марат Сейтбекович, 1966 года рождения, главный врач городской поликлиники №7, города Тараз;

по избирательному округу №2 – Керимбаева Дуйсенкуль Керимкуловна, 1961 года рождения, главный врач Таразской городской больницы №6, город Тараз;

по избирательному округу №3 – Мауленов Нариман Булдешович, 1972 года рождения, заместитель директора крестьянского хозяйства «Табыс», город Тараз;

по избирательному округу №4 – Жапарова Асель Абилхановна, 1986 года рождения, директор ТОО «AISHATAI», город Тараз;

по избирательному округу №5 – Куатова Зарина Пердыбековна, 1986 года рождения, директор телевизионного канала «Тараз 24», город Тараз;

по избирательному округу №6 – Айтбекова Мария Үрзатқұлқызы, 1974 года рождения, директор средней школы №19, город Тараз;

по избирательному округу №7 – Касымбеков Жаксыбек Нурланулы, 1992 года рождения, директор ТОО «Агропродхлебснаб», город Тараз;

по избирательному округу №8 – Мыркалыков Руслан Мырсапарович, 1978 года рождения, директор ТОО «Еркебулан», город Тараз;

по избирательному округу №9 – Акурпеков Нурлан Сакенович, 1966 года рождения, тренер коммунального государственного учреждения «Клуб профессионального бокса «Жамбыл», город Тараз;

по избирательному округу №10 – Найзакулов Бауыржан Онланбекулы, 1980 года рождения, генеральный директор «Фабрика ПОШ-Тараз», город Тараз;

по избирательному округу №11 – Абдинова Эльмира Елеусизовна, 1974 года рождения, директор КГУ «Областная научная библиотека имени Шоқана Уалиханова», город Тараз;

по избирательному округу №12 – Дуйсенов Талгат Абдумуталипович, 1986 года рождения, директор ЖШС «Ауыл Береке», город Тараз;

по избирательному округу №13 – Абдуллаев Ерлан Кадирханович, 1983 года рождения, директор ИП «Асем Тас», город Тараз;

по избирательному округу №14 – Абденбаев Кемел Туймебекулы, 1978 года рождения, директор медицинского центра «Sauran», город Тараз;

по избирательному округу №15 – Шилибек Кенжегали Кошкарбайулы, 1973 года рождения, и.о директора института «Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати», город Тараз;

по избирательному округу №16 – Жетибаев Серик Дуйсеналиевич, 1981 года рождения, директор Жамбылского областного центра психического здоровья, город Тараз;

по избирательному округу №17 – Олжабай Кенжебек Мамашбайулы, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, город Тараз;

по избирательному округу №18 – Даулетбаева Айгерим Маратбеккызы, 1986 года рождения, председатель ОО «Молодежное общество инвалидов», город Тараз;

по избирательному округу №19 – Азимбай Алишер, 1986 года рождения, директор гимназии №8 имени Толе би, город Тараз;

по избирательному округу №20 – Бейсенбай Арман Канатулы, 1996 года рождения, директор ТОО «BS capital service», город Тараз;

по избирательному округу №21 – Токтагул Батырхан, 1978 года рождения, директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», город Тараз;

по избирательному округу №22 – Байдуанов Уалихан Боларбекович, 1976 года рождения, председатель Таразского городского филиала Общественного объединения «партии Аmanat, город Тараз;

по избирательному округу №23 – Бибазарова Карлыгаш Джалгасовна, 1972 года рождения, директор Жамбылского областного центра реабилитации и адаптации инвалидов, город Тараз;

по избирательному округу №24 – Лесбек Азамат Кайратулы, 1996 года рождения, директор Ассоциация НПО «SK group», город Тараз;

по избирательному округу №25 – Маймышев Бекбол Баянгалиулы, 1982 года рождения, директор Таразского колледжа технологий и сервиса, город Тараз;

по избирательному округу №26 – Алдахметов Кайсар Тилектесулы, 1994 года рождения, заместитель главного энергетика ТОО «Казфосфат», город Тараз;

по избирательному округу №27 – Саурыков Нурлан Байузакович, 1982 года рождения, директор ГКП «Тараз Арена», город Тараз.



