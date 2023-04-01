Врачебную амбулаторию открыли в селе Коптогай Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Врачебную амбулаторию на 50 посещений в смену открыли в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области в ходе рабочей поездки акима области Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общая площадь здания медицинского учреждения - 1200 квадратных метров. Мощность амбулатории - 50 посещений в смену, имеются стационар, стоматология, аптека. На ее строительство и оснащение современным оборудованием по программе «Ауыл - ел бесігі» было выделено 134 млн тенге.

Ералы Тугжанов отметил, что в рамках поручения Главы государства в регионе принимаются эффективные меры по развитию сельских территорий, обеспечению качества и доступности медицинских услуг. Новые медицинские учреждения будут построены в 29 населенных пунктах Актюбинской области. В больницах Хромтауского, Мугалжарского и Шалкарского районов, которые станут межрайонными, будет проведена модернизация.

«Строительства амбулатории вы ждали в течение 10 лет. Сегодня мы вводим новый объект в эксплуатацию. Будут создаваться все условия для повышения качества и продолжительности жизни. В Коптогайском сельском округе проживают почти 2700 человек, поэтому амбулатория войдет в проект «Фельдшерский рюкзак». В целом, в регионе в проекте будут участвовать 134 сельских округа», - подчеркнул аким области.

Сельский округ планирует получить 8 фельдшерских рюкзаков, представляющих собой специальный планшет и восемь различных анализаторов. С его помощью по месту нахождения пациента можно проводить такие исследования, как электрокардиограмма, спирометрия, общий и развернутый анализ крови. Все данные будут моментально направляться квалифицированным врачам в районный и областной центры для постановки диагноза, определения дальнейшей тактики лечения. Осмотрев новый объект, Ералы Тугжанов поручил работать над качеством медицинских обследований, вести профилактику заболеваний, усилить их выявляемость на ранних стадиях.

Затем аким области посетил школу имени А. Дербисалина в селе Кемер Саралжынского сельского округа. В учебном заведении обучаются 175 детей, в том числе 60 учащихся 6-11 классов являются участниками уникального образовательного проекта «BILIM ALL» и получают знания по 5 предметам от лучших педагогов региона.

Реализация регионального проекта началась в Актюбинской области впервые в Казахстане в рамках «Ауыл аманаты» в 2022 году.

Всего лучшие учителя области обучают в онлайн-режиме более 10 тысяч учащихся 120 малокомплектных школ по 5 основным предметам. 84 малокомплектные школы с 4 тысячами школьников будут включены в образовательный проект после решения вопроса с доступом к качественному и высокоскоростному интернету сел.

За несколько месяцев реализации проекта разница в уровне образования между сельскими и городскими школами снизилась с 15% до 11,5%.



