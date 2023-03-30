Врач из Алматы спас женщину с сердечным приступом на борту самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ночь с 24 на 25 марта казахстанские туристы возвращались из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Алматы. На втором часу перелета 72-летней пассажирке борта стало плохо. На призыв стюардов о помощи отозвался врач Городской клинической больницы №4 Алматы Нуржан Ажибеков и еще три студента медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ГКБ №4 сообщили, что у пожилой женщины присутствовали все признаки сердечного приступа, на протяжении последующих 4 часов, до самой посадки самолета в Алматы, медики проводили реанимационные мероприятия – оказывали экстренную помощь.

«В какой-то момент женщина, сидевшая впереди, начала суетиться, у нее на руках еще был младенец. Затем стюарды спросили есть ли на борту врачи. На это отреагировали студенты-медики и я. При первоначальном осмотре я заподозрил риск развития инфаркта миокарда. Женщина была без сознания, до этого у нее произошла рвота, наблюдался холодный пот, пульс был нитевидный (едва ощутимый – прим.), артериальное давление низкое. Дальше мы действовали по Протоколу: я сделал венозный доступ, в целях профилактики асфиксии от рвотных масс мы отчислили ротоглотку, затем, чтобы снизить нагрузку на сердце мы подняли ноги пациентки на 60 градусов. Подключили аппарат Боброва (дали кислород – прим.). Студенты активно помогали. В итоге проведенных мероприятии артериальное давление с 80/60 поднялось до 130/80, сатурация с 87 до 96 поднялось. Женщина начала приходить в сознание. Жалоба была на общую слабость. Вопрос стоял в следующем: полететь обратно и высадится в ближайшую страну Иран и доставить пассажирку в госпиталь, либо дальше поддерживать состояние на кислороде и лететь все-таки в Казахстан. Благо данный рейс был оснащен всеми необходимыми медикаментами и инструментарием, что позволило нам поддерживать женщину в стабильном состоянии - было решено лететь домой. Нашей задачей было – до конца полета поддерживать жизненные показатели», - рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Городской клинической больницы №4 Алматы Нуржан Ажибеков, врач, оказавшийся в том самолете.





Нуржан Ажибеков в больнице проводит сложнейшие высокотехнологичные операции на головном мозге и позвоночнике. По счастливому стечению обстоятельств у врача выдался ежегодный трудовой отпуск, а в тот день он вместе с семьей возвращался после отдыха домой.

По словам очевидцев, врач и студенты медики, оказавшиеся на боту самолета, стабилизировали состояние женщины, поддерживали ее в сознании и следили за показателями. Известны также имена студентов: Даулет Кажыров, Жаркын Рахат и Саида Бармагамбетова.

«Я хочу выразить слова благодарности Нуржану Орынтаевичу, который к счастью для нас летел с нами на борту самолета рейсом Шарм-эль-Шейх - Алматы и спас жизнь моей маме, которой стало плохо сразу после взлета. Маме 72 года, мы возвращались из Египта, после взлета через 5 минут ей стало плохо, она начала жаловаться на боль в спине, потом голова разболелась. Выпила лекарство от давления и тут начала терять сознание, я побежала за помощью к стюардессам, они спросили на английском, есть ли в салоне врачи? И тут же отозвался Нуржан Орынтаевич, два парня и девушка. Стюардессы попросили ID врача, чтобы вскрыть аптечку, которая была запечатана. К счастью, документы смогли предоставить, к тому времени у мамы началась рвота, она была не в сознании. Потом ее положили в горизонтальном положении, ногами вверх дали кислород, и она потихоньку начала в себя приходить.... и так весь оставшийся полёт от нее не отходили. Врач Нуржан Орынтаевич возглавлял этот процесс», - рассказала дочь пассажирки.

По словам родственников, женщина чувствует себя хорошо, сразу после прибытия в Алматы они обратились в больницу и сегодня ее состояние намного лучше.



