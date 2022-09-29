Впервые женщина из Европы стала командиром МКС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Итальянская астронавтка Саманта Кристофоретти официально стала первой европейской женщиной-командиром Международной космической станцией (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

45-летняя С. Кристофоретти сменила Олега Артемьева в среду, став пятым европейским командиром МКС после Франка Де Винне, Александра Герста, Луки Пармитано и Томаса Песке.

В ее задачи входит поддержание связи с командами на Земле и координация действий экипажа в случае чрезвычайной ситуации. По данным Европейского космического агентства, она также будет отвечать за работоспособность и благополучие астронавтов на орбите.

Во время традиционной церемонии передачи обязанностей, которая транслировалась в прямом эфире с МКС, С. Кристофоретти символически получила ключ от предыдущего командира, российского космонавта О. Артемьева.

Саманта Кристофоретти родилась в Милане в 1977 году, изучала машиностроение, а затем поступила на службу в ВВС Италии в качестве пилота.

Она была выбрана Европейским космическим агентством в 2009 году, чтобы стать первой женщиной-астронавтом Италии.

К 2015 году она установила рекорд, проведя в космосе 200 дней за один полет, что на тот момент было самым продолжительным непрерывным космическим пребыванием женщины на МКС.

Помимо своей научной деятельности, С. Кристофоретти очаровала публику своими юмористическими образовательными видеороликами на TikTok. Они охватывают широкий круг тем – от тренировок в космосе до ухода за скафандром. Некоторые фрагменты ее повседневной жизни набрали более миллиона просмотров.

Саманта Кристофоретти говорит на пяти языках: итальянском, английском, немецком, французском и русском, а также является послом ЮНИСЕФ.

Фото: НАСА/ЕКА