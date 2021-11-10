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    Впервые за полгода остановилась годовая инфляция в Казахстане

    10 Ноября 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев доложил о промежуточных результатах борьбы с инфляцией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Месячная инфляция в октябре составила 0,7%. Годовая инфляция сохранилась на уровне 8,9%, прекратив рост впервые за последние 6 месяцев на фоне замедления продовольственных цен с 11,5% до 11,3%. При этом непродовольственная инфляция продолжила ускоряться с 7,5% до 7,8%, инфляция платных услуг – с 6,8% до 6,9%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, продовольственная инфляция составила 0,7% на фоне сезонного роста цен на свежие овощи на 5,5% (вклад - 0,3 п.п.) и яйца (7,2%).

    «Наибольший рост, на 22%, продемонстрировали огурцы и помидоры. Рост цен на яйца вызван сокращением объемов производства на птицефабриках, повышением стоимости кормов, а также возможной отменой субсидий с 2022 года», - отметил глава Нацбанка.

    «Непродовольственная инфляция за месяц составила 1% из-за скачка цен на дизтопливо на 16,6%, или 34 тенге. Значительный рост цен на дизтопливо не позволил снизить годовую инфляцию в октябре т.г», - заключил Е. Досаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы
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