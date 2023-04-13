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      Северо-Казахстанская область

    Впервые за несколько лет снизилось число интернет-мошенничеств в СКО

    13 Апреля 2023, 19:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 182 факта интернет-мошенничества. Это на 32 факта меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, снижение сетевых афер в регионе наблюдается впервые с тех пор, как их волна захлестнула область.

    Ранее старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин сообщал, что, начиная с 2019 года, наблюдается рост мошенничеств. В 2019 году зарегистрировали 230 фактов, в 2020-м – уже 495, в 2021-м году – 700, в прошлом – 991.

    Стражи порядка считают, что небольшого снижения удалось добиться благодаря профилактической работе.

    Распространенная схема обмана – звонок из банка. Нередко мошенники представляются полицейскими, недавно начали звонить жителям региона якобы сотрудники департамента юстиции.

    «Один из верных признаков мошенничества — преступники убеждают людей выполнять их инструкции, никому ничего не рассказывая, особенно в банке. Важно понимать: сотрудники полиции могут опросить человека только после получения им повестки, а работники банка не имеют права настаивать, чтобы человек совершил те или иные финансовые операции. При получении подобных звонков смело кладите трубку. Позвоните в полицию или банк по официальным номерам, спросите, действительно ли сотрудники звонили вам», - рекомендовал начальник второго отдела управления полиции Петропавловска Талгат Смагулов.

    В целом по Казахстану впервые с 2018 года уменьшилось количество преступлений в сфере интернет-мошенничества. За 2022 год было зарегистрировано 20,6 тысячи таких правонарушений (минус 3,9%). Ущерб, согласно данным МВД, превысил 20 млрд тенге. Вместе с тем, семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане остаются неизвестными и безнаказанными.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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