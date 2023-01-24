Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Впервые в СКО сотрудники «скорой» применили процедуру внутрикостного доступа

    24 Января 2023, 22:41

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Сотрудники скорой медицинской помощи Северо-Казахстанской области впервые ввели лекарство пациенту с использованием внутрикостного доступа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор областного центра скорой медицинской помощи Юрий Белоног пояснил, что метод фельдшеры освоили в прошлом году. В регион приезжали международные тренеры из казахстанско-канадской скорой медицинской помощи.

    «Бывают ситуации, когда у больного нет кровообращения на периферии. То есть, когда отсутствует давление, нет периферического кровообращения, вен просто не найти. Внутрикостный доступ – альтернатива в таком случае. Кровоснабжение мозгового слоя кости примерно такое же, как и внутривенное. Мгновенно происходит насыщение необходимыми препаратами. Можно вводить лекарство, инфузионные растворы. Такой метод применим и к детям. Мы идем к тому, чтобы абсолютно все бригады владели им. Процедура является международным стандартом оказания скорой медицинской помощи. Его впервые в нашем регионе применили в первых числах января», - прокомментировал Ю. Белоног.

    Фельдшеры Рустем Байманов и Кристина Виль приехали к 72-летнему пациенту с септическим шоком и отсутствием периферического кровообращения. Благодаря применению внутрикостного доступа медикам удалось стабилизировать гемодинамику и доставить пациента в больницу.

    Через несколько дней метод вновь помог сохранить жизнь 48-летнему горожанину. На вызов к мужчине с обширной рваной раной подмышечной области, массивным венозным кровотечением и геморрагическим шоком 3-4-й степени выехала бригада в составе врача Дильмурата Шавдунова и фельдшера Батырхана Альжанова. Больному с помощью внутрикостного доступа провели необходимый объем заместительной инфузионной терапии, стабилизировали показатели гемодинамики. Мужчину успешно госпитализировали.

    Фото со страницы центра скорой медицинской помощи в Facebook

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Технологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 100 млн тенге выделили на ремонт театра в СКО
    Более 160 тысяч обращений с ОРВИ зарегистрировано в Жамбылской области
    Провести все конкурсы в первом квартале поручил аким СКО
    Порезавший себя при угоне авто в Алматы находится в тяжелом состоянии
    Популярное
    1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
    2 Свыше 100 млрд тенге планируют выделить в Жамбылской области на  развитие сельского хозяйства
    3 Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО
    4 Сильный мороз будет в Жетысуской области 24 января
    5 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд сенаторов
    Новости партнеров