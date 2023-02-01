Впервые представлена информация о роли отцов в Национальном докладе «Казахстанские семьи-2022»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начали изучать роль отцов в семье. Об этом сообщил председатель правления НАО «Казахстанского института общественного развития» при МИОР РК Нурбек Матжани на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тематика исследования института включает в себя семейные проблемы, общественные процессы, исследования деятельности НПО и другие социальные темы. Кроме того, с этого года было добавлено направление изучения отечественных медиа, их влияния на общество, изучения журналистики, создан специальный центр под названием Mediа Lab. О работе центра будем в дальнейшем представлять информацию отдельно», - сообщил Н. Матжани.

Далее руководитель КИОР рассказал о содержании Национального доклада «Казахстанские семьи-2022». В частности, приведены результаты анализа процесса реализации семейной политики в Казахстане, изучены ее законодательные и институциональные аспекты. Названы актуальные проблемы в данной сфере, источник дохода, безработица, социальная адаптация, бюрократия в получении адресной социальной помощи, а также даны рекомендации по их решению. В докладе говорится также о формировании родительского потенциала в семьях и изучении особенностей воспитания детей. Впервые рассматривается вопрос о влиянии института женщин и семьи на борьбу с коррупцией. Также впервые представлена важная информация о роли института отцов в Казахстане.

Н. Матжани также отметил, что, согласно результатам опросов, проведенных в ходе подготовки доклада, более 70% респондентов не пользовались услугами центров поддержки семьи, 19,3% впервые узнали о существовании таких центров. Только 7,1% казахстанцев обратились за услугами в эти центры. По состоянию на 1 декабря 2022 года в регионах страны работал 61 Центр поддержки семьи, из них 36 созданы для оказания помощи многодетным матерям.



