Впервые отметили День работников радио в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в День радио в Нур-Султане в формате телесъемки состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летнему юбилею Казахского радио. Мероприятие прошло с ограниченным количеством людей и соблюдением всех санитарных норм, передает МИА «Казинформ».

На торжественном собрании были зачитаны поздравительные письма Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева и Главы государства К.К. Токаева.

В поздравительном письме коллективу Казахского радио Первый Президент Н. Назарбаев подчеркнул, что богатая история нашего народа транслировалась в прямом эфире, а важные события в жизни страны оперативно доводились до общественности в трудные времена. «Журналисты-ветераны и видные деятели, работавшие на Казахском радио на протяжении столетия, оставили неизгладимый след в обществе. Многие программы в эфире внесли неизмеримый вклад в популяризацию нашей родной культуры, популяризацию родного языка, возрождение национального самосознания и сформировали золотой фонд казахской духовности. На сегодняшний день, Казахское Радио является одним из самых сильных и современных СМИ в стране. Надеюсь, что радио и дальше будет вестником добра и будет радовать слушателей познавательными и образовательными программами», - говорится в поздравлении Елбасы. Поздравление зачитал Советник – Пресс-секретарь Первого Президента А. Укибай.

Отметим, что в этом году по инициативе Главы Государства 1 октября - день начала вещания Казахского радио, был учрежден официальным «Днем радио» и сегодня отмечается впервые.

«Летопись Казахского радио - зеркало 100-летней истории нашего народа. Радио с момента основания служит на благо нашей страны. И сейчас оно вносит весомый вклад в привитие молодежи достоинства и национальных ценностей. Празднование 100- летнего юбилея радиостанции, которое совпадает с 30-летием нашей независимости, занимает особое место. С этого года 1 октября объявлено «Днем радио». Это означает, что радио играет особую роль в жизни средств массовой информации. Надеюсь, что и в будущем Казахское радио продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего государства, возрождая память народа своими содержательными и информативными программами», – говорится в поздравлении Главы Государства. Поздравление зачитал вице-премьер Е. Тугжанов.

На торжественном собрании также присутствовала министр информации и общественного развития А.Г. Балаева. В своем поздравлении министр сообщила, что в целях расширения зоны вещания Казахского радио принята Дорожная карта развития государственной сети вещания в приграничных районах на 2022-2025 годы, а по результатам конкурса «Казахскому радио» выделено 107 РЧС.

В качестве конкретного примера можно привести село Кокжыра Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, в котором была запущена новая радиочастота.

В ходе мероприятия были проведены прямые трансляции из студий Казахского радио в Нур-Султане и Алматы. Также гостям были представлены видеоматериалы и музыкальные номера. Отрывки из интервью с Б. Момышұлы, Қ. Қайсеновым, М. Әуезовым, А. Жұбановым, которые до сих пор хранятся в «Золотом фонде» Казахского радио.

Торжественная встреча состояла из официальной части и разделов -«Стартовый этап», «Эра развития», «Новая веха». В каждом разделе была представлена историческая хронология Казахского радио. На мероприятии выступили группа «Музарт», Н. Үсенбаева, Е. Абдіхалықова, И. Благодарный. В завершение встречи МаржанАрапбаева, Алишер Каримов, Дидар Әбдыкалык, Рухия Байдукенова исполнили «Гимн Казахского радио».

В мероприятии приняли участие руководители центральных государственных органов, ветераны радио и сотрудники Казахского радио, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, руководители СМИ, общественные деятели.

Сегодня впервые в Казахстане отмечается День работников радио.