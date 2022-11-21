Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Впервые казахстанец завоевал мировой кубок по батутной гимнастике

    21 Ноября 2022, 20:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинскому батутисту вручили Кубок мира. Это первая высокая награда по данному виду спорта в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Впервые в истории Казахстана мастер спорта международного класса РК Данил Мусабаев стал победителем Кубка мира по батутной гимнастике. Карагандинец стал первым среди сильнейших батутистов по общей сумме очков, завоеванных на четырех этапах этого мирового первенства.

    Кубок спортсмену вручили представители FIG (Международная федерация гимнастики) на чемпионате мира, который проходит в Болгарии.

    «Сначала произошла ошибка в подсчетах очков, набранных спортсменами. Трофей отдали португальцу. Однако после пересчёта кубок был вручен карагандинскому спортсмену», - отметили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    VI чемпионат мира по тогызкумалаку стартовал в Актобе
    ЧМ-2022: сборная Англии уничтожила команду Ирана
    Глава государства принял акима Карагандинской области Жениса Касымбека
    Казахстанские конькобежцы выступили на этапе Кубка мира в Нидерландах
    Популярное
    1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
    2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
    3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
    4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
    5 Непобежденный «Казахский воин» получил дату боя за титул WBC
    Новости партнеров