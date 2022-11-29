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    Впервые Иле-Балхашский резерват пополнился краснокнижными куланами

    29 Ноября 2022, 19:28

    ЖЕТЫСУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из национального парка Алтын-Эмель в резерват «Иле-Балхаш» перевезено около 50 куланов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

    Для мягкой адаптации животных поместили в специальный вольер площадью 22 гектара. Примерно через 5-7 месяцев копытные будут выпущены в естественную среду обитания.

    Кроме того, в Иле-Балхаш были завезены 5 бухарских оленей. Реинтродукция оленей на территории заповедника началась еще в 2018 году, тогда впервые в вольер было выпущено 5 копытных. Особо охраняемая природная территория в 2019 году пополнилась 17 оленями, в 2020 году – 30, 2021-м – 53 и в 2022-м – 54, из которых 15 заселены в вольеры.

    Для отслеживания перемещения краснокнижных животных в зоне их выпуска, были установлены по две фотоловушки.

    Возвращение копытных в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира при поддержке WWF России и ПРООН в РК.


    Фото: .gov.kz
    Экология Животные Жетысуская область
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