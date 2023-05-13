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    Возрождать села в Карагандинской области помогают местные инвесторы

    13 Мая 2023, 16:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области начали возрождать село Куланотпес. Инициативу в свои руки взял предприниматель Сайын Ибрагимов. О своих первых результатах и планах он рассказал акиму области Ермаганбету Булекпаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона побывал с рабочей поездкой в Нуринском районе и заехал в этот населенный пункт, встретился с молодым агробизнесменом и местными жителями. Сайын Ибрагимов два года назад возглавил ТОО «Кулан-отпес». На предприятии сейчас работают 50 человек, в основном местные жители. Хозяйство выращивает пшеницу и другие зерновые культуры.


    Инвестор отремонтировал зерносклады, приобрел новую технику, осваивает залежные земли. Выросли посевные площади. С помощью агротехнологий подняли урожайность. Начали развивать орошаемое земледелие. В селе построили пекарню.

    Теперь в планах заняться благоустройством, привести в порядок местный парк, построить спортивные объекты и дома.


    «Прилагаем усилия, чтобы условия жизни в ауле были наравне с городскими. Для этого нужно вкладываться не только в свой бизнес, но и заниматься благоустройством, инфраструктурой. В этом году мы за свой счет запланировали первые два дома. А всего в течение пяти лет хотим построить 54 двухквартирных дома. Запустили пекарню. Начали строить мини-маркет», – говорит Сайын Ибрагимов.


    На встрече с акимом области жители Куланотпеса подняли вопрос водоснабжения. Ермаганбет Булекпаев рассказал, что выделены деньги на строительство водопроводных сетей и опреснительных установок. Перед подрядчиком поставлена задача ввести объекты в этом году.

    «Мы стремимся привлекать инвесторов, заинтересованных в развитии сел. Будем работать, чтобы Куланотпес вошел в число успешных сел, таких как Шахтерское, Кайнар, Жараспай. Ищем инвесторов, которые готовы работать в других населенных пунктах. К примеру, есть проект строительства макаронного цеха в селе Ахмет. Инвесторы из Узбекистана намерены заняться выращиванием форели», – отметил аким Нуринского района Бакытжан Муканов.


    По словам акима района, в аграрном секторе подготовлено 10 инвестпроектов. В их числе молочно-товарная ферма на 600 голов, мукомольное предприятие мощностью 15 тонн в день, линия по очистке семян, комплекс по производству и переработке мяса птицы и др.

    Кроме того, в районе намерены развивать экотуризм. Будет открыт глэмпинг на побережье реки Нуры. Для этого уже приобретено несколько специальных юрт.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Инвестпроекты Карагандинская область Регионы Инвестиции
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