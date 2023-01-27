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    Возродить ежегодную премию в туристической отрасли предлагают в РК

    27 Января 2023, 13:24

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Организовать премию «Tourism Awards» в новом формате и награждать отличившихся представителей отрасли предложил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году страна председательствует в ряде авторитетных организаций. Под эгидой ШОС, СНГ, ОТГ, ТЮРКСОЙ планируется проведение официальных встреч и имиджевых мероприятий. Хотим восстановить приятную традицию к концу года организовывать премию «Tourism Awards» в новом формате и награждать отличившихся представителей отрасли», - сказал Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма.

    Вице-министр добавил, что туристическая отрасль - единственная отрасль, которая не имеет своей премии.

    В рамках уточнения бюджета будет проведена работа по выделению финансирования на эти мероприятия.

    Ранее Ержан Еркинбаев предложил разрешить фермерам строить гостевые дома и глэмпинги.

    «Есть законодательные ограничения по созданию глэмпингов и гостевых домов в сельской местности. По статистике в стране есть 219 тысяч фермерских, крестьянских хозяйств. Мы предлагаем разрешить фермерам при использовании не более 10% от земель сельхозназначения строить гостевые дома и глэмпинги для обслуживания туристов», - сказал Ержан Еркинбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туризм Минкультуры
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