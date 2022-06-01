Возрастает интерес к туристическим объектам Казахстана – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо наращивать темпы развития инфраструктуры и сервиса в регионах с наивысшим туристским потенциалом. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Туризм является очень перспективной отраслью экономики. До пандемии на сферу туризма приходилось около 10% мирового совокупного продукта, 30% мирового экспорта услуг, 7% мировых инвестиций, 10% рабочих мест и 5 % всех налоговых поступлений», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что по оценкам экспертов восстановление международного туризма может занять от 2 до 4 лет.

«Вместе с тем, данный фактор оказался катализатором развития внутреннего туризма. Наблюдается устойчивый тренд возрастающего интереса к туристическим объектам Казахстана. Поэтому необходимо наращивать темпы развития инфраструктуры и сервиса в регионах с наивысшим туристским потенциалом», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что следует обеспечить комплексное развитие и благоустройство туристских дестинаций страны.

«Это важные факторы успешного привлечения частных инвестиций в туризм, на который акиматы должны уделять особое внимание», - резюмировал Алихан Смаилов.