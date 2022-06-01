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    Возрастает интерес к туристическим объектам Казахстана – Алихан Смаилов

    1 Июня 2022, 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо наращивать темпы развития инфраструктуры и сервиса в регионах с наивысшим туристским потенциалом. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Туризм является очень перспективной отраслью экономики. До пандемии на сферу туризма приходилось около 10% мирового совокупного продукта, 30% мирового экспорта услуг, 7% мировых инвестиций, 10% рабочих мест и 5 % всех налоговых поступлений», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина отметил, что по оценкам экспертов восстановление международного туризма может занять от 2 до 4 лет.

    «Вместе с тем, данный фактор оказался катализатором развития внутреннего туризма. Наблюдается устойчивый тренд возрастающего интереса к туристическим объектам Казахстана. Поэтому необходимо наращивать темпы развития инфраструктуры и сервиса в регионах с наивысшим туристским потенциалом», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Премьер добавил, что следует обеспечить комплексное развитие и благоустройство туристских дестинаций страны.

    «Это важные факторы успешного привлечения частных инвестиций в туризм, на который акиматы должны уделять особое внимание», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Туризм Алихан Смаилов
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