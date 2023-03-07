Возраст для участия в проекте «Серебряный возраст» снижен до 50 лет в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Серебряный возраст» было трудоустроено более 3 тысяч человек. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметила, что в прошлом году был запущен проект «Серебряный возраст» для лиц предпенсионного возраста, в рамках которого были трудоустроены более 3 тысяч человек, из них 50% составляют женщины.

Участницы проекта считают его успешным. Тамара Стрельникова из города Шемонаихи Восточно-Казахстанской области нашла работу в качестве младшей медсестры, а Татьяна Адамович из поселка Осакаровки Карагандинской области стала кондитером.

В этом году возраст для участия в проекте снижен с 58 до 50 лет. Рабочие места предлагаются работодателями, участники вправе выбирать их самостоятельно, исходя из своей квалификации. Заработная плата субсидируется государством в течение 3 лет.

«В текущем году работа по активизации мер по содействию занятости женщин будет продолжена. Для этих целей только из бюджета выделены более 177 млрд тенге, из них 135 млрд тенге на субсидируемые рабочие места и 42 млрд тенге на выдачу кредитов и грантов», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.