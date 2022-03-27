Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Возобновляются работы по ликвидации последствий ЧП на складах боеприпасов

    27 Марта 2022, 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил с 28 марта текущего года приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области и Байзакском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасная страна» и поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

    В Арыси фрагменты будут вывозиться с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения путем подрыва.

    На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также будет вывезена и уничтожена на специальных полигонах.

    В общей сложности к работам привлекаются более 650 военных специалистов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности местного населения.

    Работы по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области продлятся до конца ноября текущего года.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Туркестанская область Армия ЧП в Арыси Минобороны РК Вооруженные силы Взрывы в Жамбылской области
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    На дорогах не менее опасно, чем в Вооруженных силах – вице-министр обороны о службе в армии
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус