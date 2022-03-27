Возобновляются работы по ликвидации последствий ЧП на складах боеприпасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил с 28 марта текущего года приступают к работам по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области и Байзакском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасная страна» и поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

В Арыси фрагменты будут вывозиться с технической территории складов на специально оборудованный полигон для уничтожения путем подрыва.

На территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов на месте. Часть боеприпасов также будет вывезена и уничтожена на специальных полигонах.

В общей сложности к работам привлекаются более 650 военных специалистов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности местного населения.

Работы по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов в Арыси и Байзакском районе Жамбылской области продлятся до конца ноября текущего года.



