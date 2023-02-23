Возобновлена перевалка нефти на Морском терминале КТК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нормализация погодных условий позволила 22 февраля Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на Морском терминале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт компании.

Напомним, что перевалка была остановлена 19 февраля «в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями».

Министр энергетики Болат Акчулаков 22 февраля прокомментировал задержку отгрузки казахстанской экспортной нефти на Морском терминале КТК в связи с погодными условиями и назвал примерные сроки отгрузки казахстанской экспортной нефти.

Как отметили в КТК, отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства в 5 км от береговой линии с соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность.

При этом в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции на ВПУ и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек.

«Перевалка нефти в указанный период была остановлена в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти», - пояснили в компании.

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими загружать танкеры на значительном удалении от берега.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) – 24%, «КТК Компани» – 7%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.



