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    Возобновить вакцинацию от COVID-19 планируют в Бельгии

    25 Июня 2022, 18:44

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с тенденцией роста заражаемости COVID-19, власти Бельгии призвали местных граждан с ослабленным иммунитетом пройти вакцинацию от опасного вируса. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Бельгии считают, что уязвимой категории жителей необходимо получить четвертую дозу вакцин от коронавируса.

    В настоящее время в стране растет уровень заболеваемости COVID-19. При этом доминирующими становятся случаи заболевания новыми вариантами омикрон-штамма - BA.4 и BA.5.

    Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) предупредил на этой неделе, что «динамика заболеваемости показывает, что варианты BA.4 и BA.5 станут доминирующими» по всему Европейскому Союзу и вероятно, приведут к резкому росту случаев заболевания.

    По данным проекта «Наш мир в данных» (OWID) Оксфордского университета, который отслеживает пандемию, число случаев заражения коронавирусом растет во многих странах, включая Португалию, Германию, Францию, Грецию, Австрию, Италию, Швейцарию и Испанию.

    Новые исследования показали, что субварианты омикрона BA.4 и BA.5 более агрессивны в сравнении с ранними вариантами и, по-видимому, хорошо «уклоняются» от иммунной системы человека.

    Ученые полагают, что ни перенесенные предыдущие инфекции, ни вакцины не обеспечивают особенно сильной защиты от субвариантов, поэтому они становятся доминирующими штаммами.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация
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