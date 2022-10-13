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    Возможный урон азиатским экономикам от природных катаклизмов назвал Президент РК

    13 Октября 2022, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос декарбонизации азиатских стран в связи с климатическим кризисом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изменение климата приводит к стихийным бедствиям, которые стали все более непредсказуемыми и катастрофичными. В 2021 году в Азии от них пострадали 57 млн человек. К 2050 году возможный урон азиатским экономикам от подобных природных катаклизмов может составить цифру 26% от валового внутреннего продукта. Недавнее мощнейшее наводнение в Пакистане стало масштабной гуманитарной катастрофой. В это трудное время мы вновь подтверждаем свою солидарность с народом и правительством Пакистана», - сказал Президент РК, выступая на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

    Глава государства подчеркнул, что климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков. Крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики.

    «Для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах. Через месяц в Египте состоится Конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА. Результаты данной конференции могут стать основой для создания Совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Ранее Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.


    Фото: thesundaily.my

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Экология СВМДА Азия Природные катаклизмы
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