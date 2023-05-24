Возможности для детей с особыми потребностями расширяют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О развитии системы образования на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области повышенное внимание уделяется обеспечению доступности образования для детей с особыми потребностями. За последнее время сеть специальных организаций увеличена на пять единиц: открыт первый в регионе Центр для детей с аутизмом, ПМПК в Шахтинске, три кабинета поддержки инклюзии в Караганде. Летом кабинет коррекции заработает и в Сарани.

До 2025 года в Карагандинской области планируется построить 22 новые школы.

«Из 22 школ 18 будут построены в рамках Национального проекта «Комфортная школа» и четыре за счёт областного бюджета, в том числе две школы взамен аварийных в селах Талды Каркаралинского района на 200 мест и Новостройка Бухар-Жырауского района на 150 мест. В этом году будет проведен капремонт 13 объектов образования. Кроме того, в Караганде в этом году начали строительство третьего Дворца школьников», – сказал Ермаганбет Булекпаев.

Бесплатным горячим питанием на сегодняшний день в школах обеспечены ученики с 1-го по 4-й класс, а в детских садах малыши из категории «социально уязвимые». За счет лизингового финансирования в два раза увеличен школьный автопарк.



