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    Возможность вернуть последний звонок на 25 мая прокомментировали в Минпросвещения РК

    7 Марта 2023, 14:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсенбаев прокомментировал возможность возвращения даты «последнего звонка» на 25 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Многие родители говорят о возвращении даты 25 мая обратно. Непросто принять решение и поменять сразу же в этом году. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объем учебного материала. Принятое решение в этом году будет осуществлено», - заявил Гани Бейсенбаев в кулуарах Правительства.

    «Когда экспертное сообщество встретится и обсудит, как раз мы, может быть, привлечем и родительское сообщество, будет принято решение. Как экспертное сообщество решит, так и будет», - добавил министр.

    Ранее глава Минпросвещения назвал сроки завершения проверок в школах на предмет безопасности.

    «Была создана оперативная мониторинговая группа для проверки безопасности в школах необходимыми средствами и готовности школ к нестандартным ситуациям, вызывающим угрозу жизни детей. Соответственно, до 20 марта комиссия мониторинговой группы должна завершить свою работу, и будет ясно, насколько обеспечена безопасность в школах», - сказал Гани Бейсенбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Минпросвещения РК
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