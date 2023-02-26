Возможность приостановления членства акимов в партиях прокомментировали в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность введения запрета на членство в партиях для акимов разных уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом от 5 ноября 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» внесены дополнения в статью 4 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», предусматривающие запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах и представительствах политических партий», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Премьер уточнил, что в случае, если на момент назначения или избрания акимы и их заместители занимают должности в филиалах и представительствах политических партий, они должны освободить указанные должности в течение десяти дней со дня назначения или избрания.

«Вместе с тем, предложение по приостановлению членства акимов в политической партии требует дополнительного изучения с учетом передового мирового опыта», - добавил глава Кабмина.



