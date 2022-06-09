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    Возможность полной оцифровки процесса выборов оценил Багдат Мусин

    9 Июня 2022, 21:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин оценил возможность полной оцифровки процесса выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В будущем открепление и прикрепление (к участкам – прим. ред.) сделать (онлайн – прим. ред.) можно, это несложный процесс. Что касается самого процесса голосования, то это процесс, который точно за один месяц не делается. Для него нужно и технологически подготовиться, и сам Центризбирком должен подготовиться. Нужно же процессы изучать с нескольких сторон. Не только сам процесс голосования», - сказал Багдат Мусин в кулуарах после пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

    По его словам, нужно подумать и о наблюдателях.

    «Мы то автоматизировать все можем. А как будут наблюдатели смотреть? То есть в процессе голосования есть несколько сторон. Наблюдатели, которые видят, что бумажку подписал, взял, пронумеровал, один человек. А в электронном виде как это все будет организовано? Это та стезя, где на международной арене еще много обсуждений происходит», - отметил министр.

    «Мы понятно, как цифровики, в принципе готовы. Но вопрос в другом – хоть одну страну мне назовите, которая полностью весь процесс оцифровала. (…) Что касается самого процесса голосования, нужно изучать его с точки зрения международных подходов. Потому что мы все-таки не можем просто оцифровать и сказать, что так будет. Нужно со всех точек зрения изучить вопрос и потом только подходить. Саму процедуру сделать электронной несложно, но сделать так, чтобы все ей доверяли, чтобы все международное сообщество подтвердило», - добавил глава МЦРИАП.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Цифровой Казахстан МЦРИАП
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