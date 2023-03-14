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    Возможность открепления и прикрепления к участку для голосования онлайн разрабатывают в Казахстане

    14 Марта 2023, 15:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Работу по автоматизации услуги по откреплению и прикреплению к участку для голосования на выборах в Казахстане начало Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Соответствующие работы мы запланировали после этих выборов (внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней – прим.ред.). Запланировали определенные работы с Центральной избирательной комиссией, чтобы провести автоматизацию, чтобы маленькие вещи, которые сегодня есть в бумажном формате, были – в электронном», - сказал глава ведомства Багдат Мусин в кулуарах Правительства РК.

    Также он отметил услуги, которые уже доступны онлайн. В том числе цифровые документы, с помощью которых можно пройти на участок и спокойно проголосовать. Через электронные каналы: eGov, банковские приложения Kaspi.kz, Halyk Bank можно узнать свой участок для голосования.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Выборы Цифровой Казахстан Общество
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