Возможность более тесного сотрудничества ОБСЕ и СВМДА прокомментировало МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал возможность более тесной координации между СВМДА и ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, конечно, в ходе наших переговоров я проинформировал мадам Линде о приоритетах казахстанского председательства в СВМДА, понятно, что одна из основных идей нашего председательства – это преобразование СВМДА в полноценную международную организацию с условным названием на данный момент – Организация по безопасности и развитию в Азии», - сказал Мухтар Тлеуберди после встречи с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

По его словам, работа в данном направлении уже ведется.

«Естественно, нам было бы интересно установить сотрудничество между этими двумя организациями в перспективе, и в данный момент ведется работа по проведению экспертных обсуждений между двумя организациями, чтобы наладить пути сотрудничества», - заключил министр.



