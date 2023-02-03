Возможно объявление ЧС – Юрий Ильин о подтоплении в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области прогнозировалась. Неоднократно мы докладывали на заседаниях Правительства, штаба, что с учетом выпадения обильных осадков в виде снега именно в Туркестанской области есть риски, связанные с резким потеплением. Все наши прогнозы оправдались. Благодаря своевременной работе, которую предприняли местные исполнительные органы, непосредственно акимы сельских округов, наши подразделения МЧС, мы минимизировали риски», - сказал министр.

Он подчеркнул, что это незначительные факты подтоплений дворовых территорий, по большей части они уже ликвидированы. Сил и средств на сегодня достаточно. После ликвидации последствий министр пообещал совершить повторный осмотр территорий, прилегающих к реке Арысь, а также расследовать расход уровня воды по реке.

«Часть домов, в которые вода зашла, мы сейчас посетили. Будет рассматриваться возможное объявление чрезвычайной ситуации именно по данному поселку для того, чтобы можно было выделить средства из местного бюджета для восстановления нормальной жизнедеятельности людей», - разъяснил Юрий Ильин.

Ранее министр ознакомился с ходом ликвидации последствий подтоплений в четырех населенных пунктах Сауранского района, встретился с местными жителями.

В январе сообщалось, что площадь покрытия снегом территории Туркестанской области составляла 94 %.

Фото: t.me/qr_tjm



