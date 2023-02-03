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    Возместят ли ущерб жителям подтопленных районов Туркестанской области

    3 Февраля 2023, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос возмещения ущерба в случае разрушения домов жителям подтопленных районов Туркестанской области будет решаться комиссией. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если будут обнаружены разрушения домов, то из местного бюджета будут выделяться средства на ремонт, если этого не хватает, то из республиканского бюджета. Но это будет решаться специальной комиссией», - сказал Ибрагим Кульшимбаев.

    Ранее он сообщил, что в результате паводков подтоплен 21 населенный пункт и 234 дворовых территории в Туркестанской области.

    «На данное время осложнилась паводковая ситуация в южных регионах республики, в частности, в Туркестанской области. 1 и 2 февраля в результате сильных осадков в виде дождя и повышения температуры до 7-8 градусов произошли паводковые явления талых вод горных склонов в четырех районах Туркестанской области. В основном, это Сауранский, Ордабасинский, Созакский и Байдибекский районы, а также города Арысь и Кентау. В результате был подтоплен 21 населенный пункт, 234 дворовых территории», - уточнил Ибрагим Кульшимбаев.


    Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туркестанская область Паводок МЧС
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