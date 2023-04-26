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    Возмещать ущерб казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты, планируют в РК

    26 Апреля 2023, 12:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане прорабатывается вопрос о возмещении ущерба казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты. Об этом сообщила председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «То есть это может быть или оформление кредита мошенническим путем, или это может быть списание собственных средств заемщика. Вместе с тем, если нет решения суда, то такое возмещение со стороны финансовой организации не проводится. Второе, очень важное, если сама информационная безопасность или информационные системы банка позволили снять средства с денег вкладчика, то есть это не вина вкладчика, то мы хотим на законодательном уровне предусмотреть обязанность банка по возмещению ущерба», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    По ее словам, на сегодня разрабатывается механизм и алгоритм этой процедуры, где четко будут прописаны все типологии мошеннических операций, требования к информационной безопасности, к мобильным приложениям.

    «При нарушении этих требований будут соответствующие последствия для финансовых организаций», - добавила Мадина Абылкасымова

    Соответствующий законопроект планируют внести в Мажилис до конца июня 2023 года.

    Ранее она заявила, что либерализация требований по открытию новых банков ожидается в Казахстане и два новых банка могут появиться в республике.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Мошенничество
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