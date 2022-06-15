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    Возгорание машин на трассе в Жамбылской области, пострадали люди

    15 Июня 2022, 12:20

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано 15 июня на трассе в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сегодня в три часа ночи на 544 км автодороги республиканского значения Западная Европа – Западный Китай произошло самовозгорание прицепа грузовой автомашины «Скания». Автотранспортное средство следовало в направлении к городу Таразу.

    «Движение автомашин сразу же было остановлено, так как сильный пожар распространился на большую площадь и препятствовал движению транспорта, - сообщили в правоохранительном ведомстве. – Однако спустя 40 минут, не доезжая примерно 600 м до горящего прицепа, водитель грузовой автомашины «ДАФ» совершил столкновение с десятью транспортными средствами, стоявшими на дороге в попутном направлении - двумя «Тойотами Камри», «Ауди 100», двумя пассажирскими автобусами «Ван Хол», «Шевроле Кобальт», «Даймлер Крайслер», «БМВ Х5», «Тойотой Альфард», «Ауди 80».

    После столкновения произошло возгорание четырех автомашин – грузовой автомашины «ДАФ», двух пассажирских автобусов «Ван Хол» и «Ауди».

    В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Камри» скончался на месте происшествия, девять человек с различными травмами доставлены в городскую больницу, из них трое госпитализировано в реанимационное отделение.

    Ведется расследование причин происшедшего, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Происшествия Регионы Общество Пожар
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