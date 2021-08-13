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    ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов

    13 Августа 2021, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ВОЗ обеспечила поставку медицинской помощи в Казахстан на сумму 1,16 млн. долларов США при финансовой поддержке Министерства здравоохранения Федеративной Республики Германии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Странового офиса ВОЗ в Казахстане.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила 3,7 миллиона медицинских масок для распространения среди медучреждений. Доставка медицинского груза была профинансирована Федеральным министерством здравоохранения Германии в целях нераспространения COVID-19. Груз был передан управлению общественного здравоохранения г. Нур-Султана.

    Говоря о совместном с германским правительством проекте по обеспечению медицинской помощью, старший медицинский советник странового офиса ВОЗ в Казахстане д-р Омар Салех отметил, что «это стратегическое партнерство позволяет оказать поддержку казахстанским медицинским работникам в это непростое время». Он также выразил благодарность Федеральному министерству здравоохранения Германии за долгосрочное сотрудничество.

    «Медицинская помощь медработникам на передовой борьбы с COVID-19 в Казахстане – это проявление солидарности со стороны народа Германии. Правительство Германии через Министерство здравоохранения стремится поддержать правительства и врачей в сложной борьбе с COVID-19 в cтранах пребывания», - заявил посол Германии в Казахстане г-н Тило Клинер.

    Настоящая поставка является частью общего запланированного объема медицинской помощи с начала вспышки COVID-19 в Казахстане. Важно отметить, что с 2020 года Федеральное правительство Германии профинансировало деятельность ВОЗ в Казахстане и поставило медицинскую помощь на сумму более 2,1 миллиона долларов США для обеспечения потребностей страны в чрезвычайной ситуации.

    Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения г. Нур-Султана Алия Рустемова, отметила важность медицинских поставок и их своевременность. По ее словам, «медицинские маски будут распределены между медучреждениями, а также среди нуждающихся групп населения города».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Здравоохранение Германия Коронавирус в РК Коронавирус в мире ВОЗ
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