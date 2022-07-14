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    Востребованным профессиям бесплатно обучают женщин в Атырау

    14 Июля 2022, 21:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау Центр развития женского предпринимательства проводит бесплатное обучение женщин различным востребованным на рынке труда профессиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Центр организовал анкетирование среди целевой аудитории. По его итогам и отобрали профессии.

    «Сегодня женщин учат кройке и шитью, кулинарии, массажу и бьюти-индустрии - ученицы постигают тонкости парикмахерского дела, визажа и маникюра. Для организации курсов Центр развития женского предпринимательства заключил договор с одним из учебных центров. Занятия пройдут в течение трех недель на базе образовательного объекта, по завершении участницы получат сертификаты», - рассказала консультант Центра развития женского предпринимательства Гульнафис Жармуханбетова.

    ​Работа курсов началась с 11 июня, в ходе первого потока обучением по пяти специальностям охвачено 50 женщин из города Атырау и пригородных населенных пунктов. Среди них как начинающие, так и действующие предпринимательницы, а также те, кто только планирует открыть свое дело. Следом пройдут обучение женщины из районов области.

    «Курсы продлятся до ноября. Обучение пройдет и по другим специальностям», - говорит Гульнафис Жармуханбетова.

    Центр развития женского предпринимательства в Атырау был открыт в марте этого года в рамках партнерства «Фонд Солидарности» Министерства национальной экономики, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП «Атамекен». До сегодняшнего дня услугами Центра воспользовались свыше 300 атырауских женщин.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Занятость Общество
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