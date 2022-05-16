Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Востребованные в Алматы профессии назвали в центре занятости

    16 Мая 2022, 18:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор центра занятости Алматы Диляра Иманкулова при выборе профессии посоветовала абитуриентам обратить внимание на промышленную отрасль и IT-сектор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Практика показывает, что на данный момент у нас пять востребованных отраслей на рынке труда: медицина, фармацевтика, образование, воспитание, производство. Но знаете, сейчас посоветовать абитуриенту, как правильно выбрать профессию, очень сложно, потому что, востребованность на рынке труда меняется очень быстро», - сказала она в ходе брифинга региональной службы коммуникаций.

    По ее словам, пандемия показала, что на сегодня самая востребованная профессия – это IT-технология.

    «У нас часто бывают вакансии по медицине и образованию. Поэтому, я бы посетовала нашим абитуриентам выбрать одну из этих профессий. Они теперь уже будут востребованы», - отметила спикер.

    Диляра Иманкулова добавила, что также сейчас хорошо ценится дистанционная работа. По ее словам, каждый год в стране составляется атлас будущих профессий.

    Глава центра занятости города ранее сообщила, что более 13 тыс. человек признаны безработными в Алматы с начала года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Занятость Общество Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам