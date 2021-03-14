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    Восточную сказку о Насреддине поставили в карагандинском театре к Наурызу

    14 Марта 2021, 09:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском русском драматическом театре имени К.С. Станиславского 14 марта состоится премьера. Зрители увидят музыкальную сказку «Золотой осёл Насреддина» по пьесе дагестанского историка, писателя, поэта и драматурга Шапи Казиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Весёлая восточная постановка - подарок юным карагандинцам к Наурызу.

    «Это история о добре и дружбе, борьбе со злом и находчивости и о том, что справедливость всегда торжествует. Мне интересна восточная культура. Восточные сказки - волшебные, они несут свою философию», - считает режиссёр-постановщик Денис Цветков.

    В театре он совмещает актёрскую и режиссёрскую деятельность. Поставил уже четыре спектакля. Юным зрителям и их родителям известен по сказке «Не хочу быть собакой».

    Денис Цветков рассказал о работе над спектаклем «Золотой осёл Насреддина». Сказку смогли поставить в короткий срок - около месяца занял весь процесс. В костюмерном цехе сшили наряды. Создали декорации - благодаря художнику-постановщику Зинаиде Казаковской на сцене «построили» восточный дворец.

    В спектакле звучит музыка народов Востока. Песни - симбиоз трёх авторов: самого режиссёра Дениса Цветкова, Шапи Казиева и Леонида Соловьёва, написавшего «Повесть о Ходже Насреддине».

    Восточные танцы поставила хореограф Ирина Николаева.

    Насреддина сыграл Павел Кондратьев. Находчивый Молла спасает от коварного хана (Вадим Ахметов) и его приспешников (Александр Тисен, Артём Жангиров) свою невесту Фатиму (Азиза Зейнешева). Насреддину помогает его верный ослик (Антон Звонов).

    Финал сказки счастливый: добро всегда побеждает зло.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Наука Культура Общество Тюркский мир
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