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    Восстановление трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 должно проводиться за счет владельца – Премьер

    6 Мая 2022, 15:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил Петропавловскую ТЭЦ-2, где два месяца назад произошло частичной обрушение дымовой трубы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас на ТЭЦ идет ремонт оборудования и подготовка станции к отопительному сезону. И.о. генерального директора АО «Севказэнерго» Андрей Калиничев сообщил, что проведено обследование обрушившейся дымовой трубы. Результаты будут известны к концу мая.

    «Подготовили схему переключения котлов на вторую трубу. Начали капитальный ремонт четырех котлоагрегатов. Общая сумма выделенных средств на ремонт котлов - около 8 млрд тенге. К сентябрю будут подготовлены шесть котлов. Затем будет проводиться ремонт еще трех котлов. Сейчас они в работе. Графики составили. Станция будет подготовлена к отопительному сезону», - проинформировал А. Калиничев.

    На предприятии разработали дорожную карту по ремонту Петропавловской ТЭЦ-2. Потребуется предварительно 17,2 млрд тенге. В том числе 3 млрд тенге – на строительство новой дымовой трубы, если это потребуется.

    Акционер АО «Центрально-Азиатская энергетическая корпорация» Сергей Кан добавил, что после получения результатов возможны два варианта: реконструкция трубы либо ее демонтаж и строительство новой.

    «Мы принимаем к сведению вашу информацию. Восстановление трубы должно проводиться за счет владельца ТЭЦ. Просим изыскать необходимые средства. Важно в намеченные графиком сроки выполнить все работы. Качественно, без задержек. Важно, чтобы ТЭЦ работала в нормальном режиме. Учитывая ситуацию, необходимость срочного восстановления трубы – ускорить вопросы прохождения госэкспертизы», - сказал А.Смаилов.

    Обрушение трубы одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 случилось 20-го марта. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера ТЭЦ. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Глава региона отмечал, что против восстановления предприятия за счет повышения тарифов.

    В апреле Петропавловскую ТЭЦ-2 посетил министр энергетики Болат Акчулаков. Он заявил, что к сентябрю отремонтируют семь котлов, еще два – в октябре. Рост тарифов возможен, но не из-за модернизации оборудования, а повышения цен на топливо и транспортные услуги.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Премьер-министр РК Энергетика Северо-Казахстанская область Происшествия Регионы Алихан Смаилов
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