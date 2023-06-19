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      Костанайская область

    Воспитатель грубо обращалась с особенным ребенком: в полиции не стали заводить дело

    19 Июня 2023, 19:30

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В костанайской полиции по факту грубого обращения воспитателя по отношению к воспитаннику центра для детей с особенностями не стали заводить дела, а родители ребенка и вовсе отказались от претензий к воспитателю и руководству центра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В ведомстве отметили, что по факту грубого обращения воспитателем с одним из воспитанников костанайского центра для детей с особенностями, проведена тщательная проверка.

    «Учитывая, что ребенку не были причинены особые мучения и страдания, не проявлялась угроза расправы, лишение свободы передвигаться, факт жестокого обращения не установлен. В действиях воспитателя, признаков составов правонарушений, не усматривается. Кроме того, законные представители ребенка категорически от претензий к персоналу центра и дальнейших разбирательств отказались», - прокомментировали в полиции.

    Ранее в социальных сетях распространено видео, где воспитатель костанайского коррекционного центра «Amanat&K» грубо одергивает и тащит малыша, который хотел уползти.

    Следом последовал комментарий областного Управления образования и представителей центра. Воспитатель была уволена, а родителям воспитанников разъяснена ситуация.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    МВД РК Костанай Дети
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