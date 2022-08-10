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    • Восемь задержанных водителей в Алматы задолжали почти 9 млн тенге за адмштрафы

    10 Августа 2022 12:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими Алматы проводятся профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Особое внимание уделяется выявлению автомашин с подложными государственными регистрационными номерными знаками, а также допускающих систематические нарушения ПДД, уклоняющихся от оплаты штрафов. Сформированы списки автомашин с подложными номерами, лишенных права управления ТС, а также систематически нарушающих ПДД и имеющих большую задолженность.

    Стражи порядка отслеживают дорожную ситуацию через электронные системы фиксации правонарушений «Сергек» и приложения «Коргау – Опасный водитель». Только с начала этого месяца выявлено 4 342 правонарушений в сфере дорожной безопасности, задержано 44 водителя, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. С помощью автоматизированных информационных систем контроля задержано 716 автомашин, 46 из них с подложными регистрационными знаками, 220 – без страхового полиса, 397 – не прошедших технический осмотр, 47 без госномеров.

    Кроме того, задержаны 7 водителей, ранее лишенных судом права управления ТС. Нарушители привлечены к административной ответственности, на специализированную стоянку водворено 62 автомашины.

    Также проводится работа и по установлению водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения и уклоняющихся от уплаты штрафов. С начала месяца задержано 8 водителей, имеющие неоплаченные адмштрафы за нарушение ПДД на общую сумму 8 млн 890 тыс. 282 тенге. Их автомашины водворены на штрафную стоянку.
    #Алматы #Борьба с преступностью #Транспорт #Безопасность #Общество
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