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    Восемь усиленных ЦОНов стали принимать иностранцев

    26 Сентября 2022, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, Государственной корпорацией «Правительство для граждан» принято решение об обслуживании граждан в отдельно усиленных ЦОНах в городах Астана, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах. Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы, которые будут принимать иностранных граждан по следующим адресам:

    Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, улица Серикова, 6а;

    Астана, улица Сауран, 7;

    Павлодар, улица Павлова, 48;

    Уральск, улица Жамбыла, 81/2;

    Костанай, улица Гашека, 14;

    Петропавловск, улица Ауезова, 157;

    Кокшетау, улица Ауезова, 189а;

    Актобе, проспект Санкибай-батыра, 249.

    Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

    Срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

    Все ЦОНы в стране работают в штатном режиме - с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам - с 9:00 до 13:00. Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра: 1414.

    Госкорпорация делает все возможное для урегулирования ситуации и просит услугополучателей отнестись с пониманием.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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