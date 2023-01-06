Восемь спортсменов из СКО претендуют на участие в летних Олимпийских играх

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские спортсмены готовятся к летним Олимпийским играм в Париже. На участие в них претендуют восемь человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Даурен Жандарбек на брифинге сообщил, что кандидатами от региона являются Алексей Луценко, Артем Захаров, Михаил Литвин, Нуркожа Кайпанов, Наталья Богданова, Назгуль Маратова, Данияр Каленов, Амир Закиров.

Даурен Жандарбек отметил достижения спортсменов региона за прошлый год. В частности, женский волейбольный клуб «Куаныш» завоевал золотые медали клубного чемпионата Азии, мужской волейбольный клуб «Есиль» занял второе место в чемпионате Казахстана. Баскетбольный клуб «Барс» - бронзовый призер страны среди команд Высшей лиги. Футбольный клуб «Кызыл-Жар СК» впервые представлял область в еврокубках.

«Отмечу «золото» Фархада Кыстыубаева на Сурдлимпийских играх по легкой атлетике, «бронзу» Александра Герлица на зимних Парлимпийских игр по парабиатлону, «серебро» чемпионата Азии по вольной борьбе Нуркожы Кайпанова и борца греко-римского стиля Амангали Бекболатова, «бронзу» чемпионата Азии по дзюдо Назгуль Маратовой, юниорского чемпионата мира и серебряную медаль Кубка мира по конькобежному спорту Инессы Шумековой», - сказал Даурен Жандарбек.

Североказахстанский боксер-профессионал Евгений Павлов стал обладателем титула WBA International, Нариман и Рауан Бекимовы завоевали «золото» юношеского чемпионата мира по греко-римской борьбе, Амир Закиров стал чемпионом Европы по брейк-дансу, Наталья Богданова - победительницей Международного турнира «Кубок мира» по боксу.

«Успешно выступили велосипедисты на чемпионате Азии: Алексей Ваганов завоевал «золото», Маххабат Умутжанова – «серебро». Алтынбек Аусагитов стал победителем Кубка Азии по қазақ күресі, Виталий Щиголев завоевал «бронзу». Надежда Морозова стала серебряным призером на Кубке мира по конькобежному спорту. Ербол Хамитов на Кубке мира завоевал «серебро» по паралыжным гонкам, Владислав Чечета, Арман Темирбулатов, Илья Ковалев в составе сборной страны завоевали «серебро» Чемпионата мира по мини-футболу среди глухих до 21 года. Нурсултан Жакупов и Данияр Жарасов завоевали «золото» и «бронзу» на чемпионате Азии по кикбоксингу», - отметил замакима области.

Среди награжденных Национальной спортивной премией «Жеңімпаз рухы» - Александр Герлиц в номинации «Лучший спортсмен года», Антон Жданович - «Лучший тренер года», волейбольный клуб «Куаныш» - «Лучшая команда по игровым видам спорта» и Кайырбек Хамзин - «Лучший меценат».

«Ежегодно североказахстанские спортсмены успешно выступают на республиканских и международных аренах. За успешное выступление спортсменам выплачивается ежемесячное денежное содержание. В 2022 году оно увеличилось в среднем в 1,5 раза», - сказал Даурен Жандарбек.





Фото: olympic.kz