Восемь сотрудников КНБ находятся под арестом по обвинению в пытках - Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подозреваемыми по делу о пытках в ходе январских событий в Казахстане признано 15 человек, из них 9 находятся под арестом. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Девять человек находится под арестом, из них 8 из КНБ и 1 из полиции. Среди них нет служащих Национальной гвардии, только сотрудники полиции и КНБ», - сказал замгенпрокурора, отвечая на вопросы журналистов.

Он также добавил, что остальные случаи не получили подтверждения.

«Подозреваемыми признано 15 человек, из них 9 находятся под арестом. Мы их не можем признать виновными, они пока подозреваемые. Они все отстранены от должностей. Остальные находятся под подпиской о невыезде», - пояснил Асет Чиндалиев.