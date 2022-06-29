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    Восемь сотрудников КНБ находятся под арестом по обвинению в пытках - Генпрокуратура

    29 Июня 2022, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подозреваемыми по делу о пытках в ходе январских событий в Казахстане признано 15 человек, из них 9 находятся под арестом. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Девять человек находится под арестом, из них 8 из КНБ и 1 из полиции. Среди них нет служащих Национальной гвардии, только сотрудники полиции и КНБ», - сказал замгенпрокурора, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также добавил, что остальные случаи не получили подтверждения.

    «Подозреваемыми признано 15 человек, из них 9 находятся под арестом. Мы их не можем признать виновными, они пока подозреваемые. Они все отстранены от должностей. Остальные находятся под подпиской о невыезде», - пояснил Асет Чиндалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Генпрокуратура КНБ Алматинская трагедия
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