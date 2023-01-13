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    Восемь случаев обморожения произошло за сутки в Павлодарской области

    13 Января 2023, 06:29

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области в период сильного похолодания участились случаи переохлаждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 9 по 12 января к обычным вызовам, связанным с ОРВИ, травмами и болезнями сердечно-сосудистой системы, добавились обращения из-за переохлаждения», - сообщили в областной станции скорой помощи.

    С начала этой недели скорая помощь отработала 9 таких вызовов, причем 8 из них за одни сутки - с 11 по 12 января. Чаще всего речь шла об обморожении кистей и пальцев рук и ног. В одном случае помощь понадобилась 90-летней женщине, которая получила общее переохлаждение.

    «За минувшие четыре дня работники службы 103 были задействованы в помощи на 5 пожарах. К примеру, 10 января возгорание произошло в одной из квартир по улице Набережная в Павлодаре. Добравшись через 8 минут после вызова, на месте медики констатировали смерть 62-летнего мужчины. 91-летняя женщина, получившая отравление продуктами горения, после осмотра отказалась от госпитализации», - добавили в службе 103.

    ​Скорая помощь работала и на дорожно-транспортных происшествиях. С начала недели медики отработали 4 аварии, в которых пострадали шесть человек. Все они с различными травмами доставлены в больницы.

    ​На прошлой неделе из Баянаула поступил запрос на транспортировку двухмесячного ребенка, у которого диагностировали острую дыхательную недостаточность. В тот момент из-за бурана все трассы в регионе были закрыты. Представители скорой помощи обратились к коллегам в департамент по ЧС. После этого бригада медицинской авиации в сопровождении снегоболотохода добралась в пункт назначения. Неонатолог, реаниматолог и медсестра оказали малышу первую помощь и доставили его в Павлодар.

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды дороги в Карагандинской и Павлодарской областях закрыты для всех видов транспорта. В 10 регионах объявлено штормовое предупреждение. В Павлодарской области 13 января ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Здравоохранение Регионы Общество Врачи Павлодар
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