Восемь школ с трехсменным режимом будут работать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Астане впервые порог школы переступили 27 тысяч первоклассников. Сегодня, 1 сентября, для них прозвенел первый школьный звонок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен посетил школу-лицей № 79 и пожелал ученикам на торжественной линейке успехов.

«В преддверии начала нового учебного 2023-2024 годов в столице пороги первого класса переступили около 27 тыс. детей. Это намного больше, чем в прошлом году. В столице функционирует порядка 170 школ, из них большое количество государственных, но и частные учреждения образования на сегодняшний день имеют хорошую тенденцию к привлечению учеников в свои ряды. В связи с ежегодным увеличением количества учеников, у нас нарастает потребность в ученических местах. Порядка 20 тыс. ученических мест в дефиците. Мы признаем, что такая проблема есть. В этой связи восемь школ начинают учебный год с трехсменным режимом. По данной проблеме принимаются комплексные меры. По поручению Президента начато строительство 24 школ, завершение которых запланировано на следующий и 2025 годы. До конца текущего года завершится строительство еще 11 школ, что поможет изменить ситуацию с дефицитом школьных мест. В целом, все школы оснащены всем необходимым: учебниками, оборудованием, интерактивными досками. В педагогическом составе не замечено дефицита. Все классы укомплектованы преподавательским составом и необходимыми средствами для полноценного и качественного обучения детей», - отметил Есет Байкен.

Заместитель руководителя управления образования Нариман Еламанов рассказал, что День знаний является праздником не только для детей, но и для всех казахстанцев.

«Родители в первую очередь заботятся о будущем своих детей, чтобы по окончании школы они нашли ту профессию, которая будет приносить им радость. На сегодняшний день показателем развития как города, так и страны в целом является динамичное строительство школ. На 1 сентября уже приняли учеников четыре новые школы, до конца года введут в эксплуатацию еще семь. В рамках развития города в столице начнется строительство 24 комфортных школ, которые примут порядка 90 тыс. детей. Школы будут оснащены по новейшим технологиям и новым требованиям. Это даст нашему подрастающему поколению толчок хорошо учиться и проявлять себя на международных олимпиадах», - сказал спикер.