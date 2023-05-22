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    Восемь семей могут лишиться родительских прав в Атырау

    22 Мая 2023, 01:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Восемь семей могут лишиться родительских прав в Атырау. Об этом стало известно в ходе заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прошедшего в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На совещании под председательством заместителя акима области Жасулана Бисембиева была рассмотрена работа городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

    «В текущем году рассмотрены материалы в отношении 47 подростков, в том числе трех несовершеннолетних, которые длительное время не посещали учебные занятия. Вышло соответствующее постановление комиссии о направлении их в спецшколу, материалы отправлены в суд. Также вынесено постановление в отношении восьми родителей о лишении либо ограничении их родительских прав, материалы также направлены в суд. Четырем подросткам с девиантным поведением назначен испытательный срок, трое родителей помещены в областной наркологический диспансер сроком на один месяц для прохождения лечения. Кроме того, более 10 семей были обеспечены продуктами питания и одеждой», - рассказал заместитель акима города Нуржан Ермуханов.

    По его словам, основное число несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и состоящих на учете в органах полиции, проживают в неблагополучных семьях. Если в прошлом году на учете состояли 94 семьи, то в этом году их количество снизилось до 75. С такими семьями не менее двух раз в месяц встречаются сотрудники полиции и члены комиссии и проводят с ними профилактические беседы. Кроме того, ответственными органами проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Қауіпсіз мектеп», «Түнгі қаладағы балалар», «Жанұя және бала».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Права человека МВД РК Атырау Дети
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