Восемь миллионов человек умирает от табака ежегодно - ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - От причин, связанных с употреблением табачных изделий, ежегодно умирает восемь миллионов человек. При этом правительства по всему миру продолжают субсидировать производство табака. Об этом в преддверии Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Он призвал власти стран поддерживать выращивание здоровых культур, которые позволят накормить миллионы людей.

В пятницу ВОЗ опубликовала доклад под названием «Выращивайте еду, а не табак». В нем разоблачается табачная промышленность, которая лоббирует интересы фермеров, производящих табак, через подставные группы, держит фермеров в «долговом рабстве», пропагандирует выращивание табака, преувеличивая его экономические выгоды.

Как отмечают эксперты ВОЗ, табак вредит не только потребителям. Процессы, связанные с его производством, ведут к заболеваниям у самих фермеров, включая хронические болезни легких и отравление никотином (также известное, как «болезнь зеленого табака»). При этом в табачной промышленности по всему миру работает более миллиона детей.

«Каждый четвертый фермер, выращивающий табак, страдает от болезни зеленого табака. Болезнь возникает в результате всасывания никотина через кожу при обработке табачных листьев, затем он распространяется по всему организму. Некоторые из симптомов включают рефлекторную рвоту, головокружение, головные боли, боли в животе и одышку, они длятся в среднем один-три дня», – сообщается в докладе ВОЗ.

«Выбирая выращивание продуктов питания вместо табака, мы отдаем приоритет здоровью, сохраняем экосистемы и укрепляем продовольственную безопасность для всех», – сказал доктор Тедрос.

Он напомнил, что более 300 миллионов человек во всем мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. При этом более 3 миллионов гектаров земли в более чем 120 странах используются для выращивания табака – даже в тех странах, где люди голодают.

До сих пор считалось, что производство табака – это главным образом проблема для Азии и Южной Америки. 55 процентов мировых объемов табачной промышленности приходится на Бразилию, Китай и Индию.

Как сообщается в докладе ВОЗ, табачные компании в последнее время осваивали также производственные возможности в Африке. Так, с 2005 года площадь фермерских угодий, на которых выращивают табак, увеличилась на Африканском континенте почти на 20 процентов, при том, что в целом в мире она сократилась на более чем 15 процентов.

Среди лидеров по выращиванию табачных культур в Европейском регионе ВОЗ – Греция, Италия, Испания, Польша, Сербия и Турция.

ВОЗ, Продовольственная и сельскохозяйственная ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) поддерживают инициативу, которая позволит 5 тысячам фермеров в Кении и Замбии перейти к выращиванию продовольствия.

Ежегодно 31 мая ВОЗ и ее партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая внимание к проблемам, связанным с употреблением табачных изделий, и к эффективным мерам политики по борьбе с этим явлением.

ВОЗ также ежегодно вручает награды тем, кто добился успехов в сфере контроля над табаком. В этом году премию получила предпринимательница из Кении Сприна Роби Чача, которая отказалась от выращивания этой культуры и перешла на производство бобов, а также обучила методам такого перехода сотни других фермеров.



