Восемь казахстанских вузов попали в QS World University Rankings by Subject

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восемь казахстанских вузов попали в Предметный рейтинг лучших университетов мира 2023 года ‒ QS World University Rankings by Subject 2023, который был опубликован 22 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Согласно результатам, присутствие казахстанских вузов в топ-100 предметных рейтингов выросло более чем в два раза, с трёх до семи позиций.

Кроме того, Казахстан продолжает наращивать своё влияние в международном образовательном пространстве, увеличив как количество образовательных программ в предметных рейтингах до 40, что на девять больше по сравнению с предыдущим годом, так и количество вузов в рейтинге ‒ до восьми. В список вошли ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, Satbayev University, КазНУ имени аль-Фараби, КазНПУ имени Абая, Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, СДУ, Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмеда Яссауи, Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

Ещё одним достижением казахстанских вузов стал рост присутствия в отраслевых рейтингах, которые охватывают пять широких предметных областей: искусство и гуманитарные науки, инженерные науки и технологии, науки о жизни и медицина, естественные науки, общественные науки и менеджмент. Казахстанские вузы вошли в четыре из этих пяти отраслевых рейтингов, увеличив количество своих позиций в них до 10.

Наилучшие результаты показали четыре казахстанских вуза, которые попали в топ-100 лучших вузов мира. В первую сотню вошли 3 дисциплины ЕНУ - «Современные языки» 88 позиция, «Лингвистика» 94 место и по предмету «Гостеприимство и управление отдыхом» университет удержал свою прошлогоднюю позицию в диапазоне 51-100.

Следом за ним идёт Казахский национальный университет имени аль-Фараби, который по дисциплине «Современные языки» расположился на 76-м месте.

Казахский национальный педагогический университет вошёл в топ-100 предметных рейтингов по «Образованию и обучению», заняв 76-ю строчку в этом рейтинге.

Вместе с тем, КазНПУ вернулся в предметный рейтинг по «Английскому языку и литературе», расположившись в нём на 95-й позиции. Satbayev University пробился в диапазон позиций 51-100 по «Инженерным специальностям в области нефти и газа» благодаря значительному улучшению показателя академической репутации: по темпу прироста академической репутации во всех предметных рейтингах вуз показал второе место в мире.

«Количество казахстанских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира выросло до восьми: это ровно в четыре раза больше, чем ещё три года назад. Результаты новых предметных рейтингов в очередной раз показывают то, что усиление влияния Казахстана на современную научную повестку остаётся основной возможностью для продвижения вузов в рейтингах», - отметил региональный директор QS Сергей Христолюбов.

Предметные рейтинги международного аналитического агентства QS Quacquarelli Symonds представляют собой независимый сравнительный анализ более чем 15 700 образовательных программ вузов, по которым проходят обучение студенты 1594 университетов в 93 странах мира, по 54 предметам и пяти широким предметным категориям. Они являются частью рейтинговой линейки рейтингов лучших университетов мира ‒ QS World University Rankings.



56





