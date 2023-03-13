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    Восемь фактов незаконного игорного бизнеса пресекли в Сарыагаше

    13 Марта 2023, 11:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь фактов незаконного игорного бизнеса пресекли в Сарыагаше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресечены 8 фактов организации игорного бизнеса в Сарыагаше. Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили 2 жителей Сарыагашского района, которые, несмотря на судимость за аналогичные преступления, повторно организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.

    По предварительным данным, ежемесячный доход от незаконной деятельности только одного заведения составлял свыше миллиона тенге. При проведении обысков в игорных заведениях и по месту жительства организаторов были изъяты аппаратно-программные комплексы, технические устройства, документы, денежные средства и другие вещественные доказательства.

    В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». В ходе следственных действий устанавливается вина иных лиц, причастных к совершению преступления. Все обстоятельства выясняются.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК Туркестан
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